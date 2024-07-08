Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности

Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Польши - премьер-министр Польши Дональд Туск.

Соглашение о гарантиях безопасности впервые среди уже подписанных двусторонних документов предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Впервые будет создан "Украинский легион", который будет готовить личный состав Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши. К нему смогут присоединиться граждане Украины, которые временно находятся в Польше и других странах.

Соглашение также содержит блок по сотрудничеству в оборонной промышленности, в частности, размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Польша также расширит свою помощь Украине, используя логистический центр POLLOGHUB и сотрудничая с ЛитПолУкрбригом для поддержки украинских Вооруженных сил.

Кроме того, соглашение направлено на углубление сотрудничества в невоенной сфере, включая разведку, кибербезопасность, морскую и информационную безопасность, а также защиту критической инфраструктуры. Отдельные блоки соглашения касаются экономического восстановления и восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Сферы политического сотрудничества между Украиной и Польшей охватывают вопросы евроинтеграции, воплощение Украинской формулы мира, санкционную политику, возмещение ущерба, нанесенного Украине, и привлечение агрессора к ответственности.

Польша четко подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.