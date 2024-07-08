Україна і Польща підписали угоду про гарантії безпеки

Зі сторони України угоду підписав президент Володимир Зеленський, а зі сторони Польщі - премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Угода щодо гарантії безпеки уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх документів передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Вперше буде створено "Український легіон", який буде готувати особовий склад Сил безпеки і оборони України на території Польщі. До нього зможуть приєднатися громадяни України, які тимчасово перебувають у Польщі та інших країнах.

Угода також містить блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема, розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.

Польща також розширить свою допомогу Україні, використовуючи логістичний центр POLLOGHUB та співпрацюючи з ЛитПолУкрбригом для підтримки українських Збройних сил.

Крім того, угода спрямована на поглиблення співпраці у невійськовій сфері, включаючи розвідку, кібербезпеку, морську та інформаційну безпеку, а також захист критичної інфраструктури. Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення й відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу.

Сфери політичної співпраці між Україною та Польщею охоплюють питання євроінтеграції, втілення Української формули миру, санкційну політику, відшкодування збитків, завданих Україні, та притягнення агресора до відповідальності.

Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.