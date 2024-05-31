Украина и Норвегия подписали гарантии безопасности

В этом году Норвегия предоставит Украине по меньшей мере около 1,2 млрд евро военной помощи. Всего в долгосрочную программу по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Кроме того, Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

К тому же Осло сделает весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества.

Согласно документу, Норвегия также будет поддерживать формулу мира, санкций, возмещения убытков, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам.

Также Норвегия будет работать над будущим членством Украины в НАТО.