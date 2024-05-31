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Украина и Норвегия подписали гарантии безопасности

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

В этом году Норвегия предоставит Украине по меньшей мере около 1,2 млрд евро военной помощи. Всего в долгосрочную программу по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Кроме того, Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

К тому же Осло сделает весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества.

Согласно документу, Норвегия также будет поддерживать формулу мира, санкций, возмещения убытков, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам.

Также Норвегия будет работать над будущим членством Украины в НАТО.

Гарантии безопасности

Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности уже с 15 странами. Хотя все соглашения имеют 10-летний срок действия, они отличаются по содержанию обязательств, которые берет на себя каждая страна. Эти обязательства основываются на индивидуальных возможностях экономики, обороны и других сфер каждой страны.

Зеленский сказал, что во время визита в Швецию подпишет гарантии безопасности с тремя странами.

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