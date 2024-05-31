Україна і Норвегія підписали гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше близько 1,2 млрд євро військової допомоги. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.
Крім того, Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.
До того ж Осло зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.
Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.
Згідно з документом, Норвегія також підтримуватиме формулу миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.
Також Норвегія працюватиме над майбутнім членством України в НАТО.
Україна підписала угоди про гарантії безпеки вже з 15 країнами. Хоча всі угоди мають 10-річний термін дії, вони відрізняються за змістом зобов'язань, які бере на себе кожна країна. Ці зобов'язання ґрунтуються на індивідуальних можливостях економіки, оборони та інших сфер кожної країни.
Зеленський казав, що під час візиту у Швецію підпише гарантії безпеки з трьома країнами.
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