Зеленский поехал в Стокгольм: подпишет три договора по безопасности, детали визита
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Швеции, где примет участие в саммите Украина - Северная Европа. Сегодня планируется подписание трех соглашений о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
В Стокгольме сегодня, 31 мая, состоится третий саммит Украина - Северная Европа. Как отметил президент, главные приоритеты Украины: больше систем противовоздушной обороны, обеспечение военных оружием, оборонные производства и глобальная работа ради принуждения России к миру.
Зеленский заявил, что встретится с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссон.
Также у Зеленского состоится встреча с королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.
"Сегодня Украина подпишет сразу три договора по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период", - заявил глава государства.
Гарантии безопасности
Стоит отметить, что Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с рядом стран - Великобританией, Францией, Германией, Канадой, Португалией, Испанией, Бельгией и т.д.
В настоящее время продолжаются переговоры о договоре по безопасности между Украиной и США. По данным издания Financial Times, президенты Владимир Зеленский и Джо Байден могут подписать ее на саммите лидеров G7. Он состоится 13-15 июня в Италии.
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