Главная » Новости » Война в Украине

Украина и ряд стран создадут Реестр убытков России на Нижнем Дунае, - Кулеба

Среда 17 декабря 2025 21:07
Украина и ряд стран создадут Реестр убытков России на Нижнем Дунае, - Кулеба Фото: вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Дунайская Комиссия создала Реестр убытков от российской агрессии на Нижнем Дунае и зафиксировала нарушение Белградской конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.

Так, на 104-й сессии организации большинство стран-участниц поддержали инициированное Украиной решение о создании специального Реестра убытков, которые Россия нанесла Украине на Нижнем Дунае.

Реестр позволит системно собирать данные о разрушении портов, поврежденных судах и грузах, а также передавать их в Совет Европы и ЕС для дальнейшего международного реагирования.

Кроме того, данный реестр станет основой для формирования международно-правовых решений относительно будущего возмещения убытков. Фактически речь идет о поэтапном привлечении России к ответственности - не на уровне заявлений, а через документы и доказательства.

Кстати, речь идет не только о разрушенной инфраструктуре, поврежденных судах или уничтоженных грузах. Атаки России непосредственно ударили по международной логистике, безопасности судоходства и свободе движения на одной из ключевых водных артерий Европы.

Украинскую инициативу поддержали Австрия, Германия, Хорватия, Молдова, Румыния и Словакия, что демонстрирует общую ответственность за безопасность на Дунае.

Важно, что Россия уже отстранена от участия в Дунайской Комиссии. Нынешнее решение стало еще одним шагом к ее дальнейшей международной изоляции и защите принципов международного права. Украина, со своей стороны, заявляет о намерении и в дальнейшем фиксировать каждое преступление агрессора, чтобы ни одно из них не осталось без последствий.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что российская агрессия в Украине является самой большой непосредственной угрозой безопасности в Европе, поэтому европейское единство в этом вопросе чрезвычайно важно.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал защитить страны Балтии от российской агрессии.

