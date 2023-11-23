Российская агрессия является главной угрозой безопасности в Европе, - МИД Австрии

Российская агрессия в Украине является самой непосредственной угрозой безопасности в Европе. Поэтому европейское единство по этому вопросу остается очень важным.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что от решения российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины зависит самое быстрое окончание войны.

"Он может закончить войну уже завтра. Если он это сделает, война закончится. Если Украина прекратит воевать, то с Украиной будет, скажем так, покончено. И тогда Словакия может внезапно получить другого соседа", - сказал Шалленберг.

Он также подчеркнул, что самая большая угроза безопасности в Европе происходит именно от России.

"Единство и сплоченность Европейского Союза в этом вопросе было нашим величайшим достижением, нашим величайшим активом. И я считаю, что мы делаем все правильно и должны работать над тем, чтобы это единство и сплоченность сохранялось и в будущем", - отметил он.

Помощь от Австрии

Федеральное правительство Австрии, как и другие государства ЕС, оказывает Украине помощь на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ.

Недавно Вена согласовала выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Также Австрия выделила 1 млн. евро для деятельности Международного агентства по атомной энергии в Украине.

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