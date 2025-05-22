Мерц пообещал защитить страны Балтии от российской агрессии

Германия и ее партнеры по НАТО полны решимости защищать всю территорию Альянса от любой агрессии.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Безопасность наших балтийских союзников - это и наша безопасность", - заявил Мерц во время визита в Вильнюс, приуроченного к размещению немецкой бригады в Литве для укрепления восточного фланга Альянса.

В своей речи Мерц похвалил правительства стран Балтии за признание российской угрозы - в то время, когда Германия все еще питала "иллюзии относительно режима Путина".

"Уверяю вас, это время прошло, - сказал Мерц. - Мы осознаем серьезность ситуации. И мы осознаем свою ответственность".

Увеличение расходов на оборону

Визит проходит в то время, когда лидеры НАТО готовятся встретиться в следующем месяце на саммите, чтобы поставить новые цели рассмотреть вопрос о том, сколько странам-членам следует тратить на оборону после вторжения России в Украину.

Говоря о целях предстоящего саммита, Мерц сказал: "Европейский оборонный потенциал должен быть укреплен в долгосрочной перспективе, а наша оборонная промышленность должна расширить свои возможности".

Усилия по расширению обязательств в рамках НАТО подвергаются давлению со стороны президента Дональда Трампа, который жалуется, что Соединенные Штаты берут на себя слишком большую часть расходов по обеспечению европейской безопасности.

Мерц заявил, что Германия вкладывает огромные средства в свои войска на родине, а также направляет сотни солдат бундесвера в Литву.

Он также подчеркнул важность единства НАТО против российской агрессии. "Мы твердо стоим на стороне Украины, но мы также стоим вместе как европейцы в целом, и мы играем в команде с США, когда это возможно", - сказал Мерц.