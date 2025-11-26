Украина и МВФ согласовали новую программу на 4 года: все детали

В МВФ отметили, что новую программу, рассчитанную на 4 года, еще должен утвердить Исполнительный совет фонда. Это может произойти после того, как Украина выполнит предварительные условия, а также при наличии достаточных гарантий финансирования от доноров.

"Соглашение охватывает фискальные и монетарные меры для поддержания макроэкономической стабильности, восстановления долговой устойчивости, борьбы с коррупцией и улучшения управления", - уточнили в организации.

От украинских властей ожидается, что они ускорят борьбу с уклонением от налогов и расширят налоговую базу, включая налогообложение доходов от цифровых платформ, устранение таможенных лазеек и отмену льгот по НДС. Также важнейшей мерой является принятие бюджета-2026 в соответствии с рамкой новой программы.

В ходе переговоров между украинскими чиновниками и миссией МВФ были согласованы реформы налоговой и таможенной служб, включая назначение нового руководителя таможни и создание IT-инфраструктуры для повышения эффективности, восстановления доверия и подготовки к восстановлению. Власти Украины также обязуются реформировать финансовое планирование, отчетность и аудит государственных предприятий и банков.

Детали от Свириденко

Премьер отметила, что неделя активной работы миссии МВФ во главе с Гэвином Греем завершилась хорошим результатом - согласованием новой программы на 8,2 млрд долларов.

"Эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая для нас критически важна в последующие годы", - обратила внимание Свириденко.

Она уточнила, что бюджет-2026 уже подготовлен в соответствии с рамкой новой программы МВФ. Правительство рассчитывает, что инициативу поддержат нардепы.

Также премьер заверила, что Украина готова и дальше внедрять меры для борьбы с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе. В частности, продолжается перезагрузка управления в госпредприятиях и конкурс на руководителя таможни.