Економіка

Україна і МВФ погодили нову програму на 4 роки: усі деталі

Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу про нову програму кредитування. Обсяг програми - 8,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВФ і прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram.

У МВФ зазначили, що нову програму, розраховану на 4 роки, ще має затвердити Виконавча рада фонду. Це може статися після того, як Україна виконає попередні умови, а також за наявності достатніх гарантій фінансування від донорів.

"Угода охоплює фіскальні та монетарні заходи для підтримки макроекономічної стабільності, відновлення боргової стійкості, боротьби з корупцією та поліпшення управління", - уточнили в організації.

Від української влади очікують, що вона прискорить боротьбу з ухиленням від податків і розширить податкову базу, включно з оподаткуванням доходів від цифрових платформ, усуненням митних лазівок і скасуванням пільг з ПДВ. Також найважливішим заходом є ухвалення бюджету-2026 відповідно до рамок нової програми.

Під час переговорів між українськими чиновниками та місією МВФ було узгоджено реформи податкової та митної служб, включно з призначенням нового керівника митниці та створенням IT-інфраструктури для підвищення ефективності, відновлення довіри та підготовки до відновлення. Влада України також зобов'язується реформувати фінансове планування, звітність та аудит державних підприємств і банків.

Деталі від Свириденко

Прем'єр зазначила, що тиждень активної роботи місії МВФ на чолі з Гевіном Греєм завершився гарним результатом - узгодженням нової програми на 8,2 млрд доларів.

"Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива в наступні роки", - звернула увагу Свириденко.

Вона уточнила, що бюджет-2026 уже підготовлено відповідно до рамок нової програми МВФ. Уряд розраховує, що ініціативу підтримають нардепи.

Також прем'єр запевнила, що Україна готова й надалі впроваджувати заходи для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі. Зокрема, триває перезавантаження управління в держпідприємствах і конкурс на керівника митниці.

Що говорили про нову програму в Раді

Нагадаємо, раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, коментуючи програму на 8 млрд доларів від МВФ, заявляла, що це менше, ніж очікувалося і ніж потрібно.

При цьому, за її словами, запуск нової програми очікується в січні. У цьому ж місяці очікується перша виплата.

МВФЮлія СвириденкоДопомога УкраїніВійна в Україні