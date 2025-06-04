Украина и Франция подписали декларацию об упрощении обмена водительских удостоверений

Украина и Франция стали на шаг ближе к упрощению обмена водительских удостоверений. Была подписана соответствующая декларация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, декларация, в свою очередь, будет основой для будущего соглашения. После его заключения украинцы, которые находятся на территории Франции смогут обменивать водительское удостоверение без необходимости повторно сдавать экзамен.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Париж:

подписана Программа сотрудничества между секретариатами. Она предусматривает обмен опытом и информацией и экспертную помощь Украине в переговорном процессе на пути в Европейский Союз (ЕС);

подписано соглашение о расширении возможности для украинских учеников, студентов и преподавателей овладеть французским языком в школах и университетах;

"Франция примет посвященные украинской культуре сезоны "Voyage en Ukraine / Путешествие в Украину" - ряд масштабных художественных событий и мероприятий для продвижения украинской культуры, которые будут проходить в разных городах и регионах страны с декабря 2025 по март 2026 года", - добавил Шмыгаль.