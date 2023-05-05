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Украина и Литва ввели упрощенный обмен водительских удостоверений

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Пятница 05 мая 2023 18:54
Украина и Литва ввели упрощенный обмен водительских удостоверений Фото: Украина и Литва ввели упрощенный обмен водительских удостоверений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство одобрило соглашение между Украиной и Литвой, которое вводит упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Ценим всестороннюю поддержку Литвы и благодарим за гостеприимство по отношению к украинцам. Теперь создаем для наших граждан в Литве новые возможности. Обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов. Это сэкономит время и усилия тысяч людей", - пишет Шмигаль.

Как пояснил премьер-министр, для обмена необходимо предоставить:

  • документы о постоянном проживании в стране;
  • оригинал удостоверения;
  • действительную медицинскую справку.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине первые водительские права выдают сроком на два года. После этого документ нужно заменить. Для этого есть два способа.

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