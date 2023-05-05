Украина и Литва ввели упрощенный обмен водительских удостоверений

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Ценим всестороннюю поддержку Литвы и благодарим за гостеприимство по отношению к украинцам. Теперь создаем для наших граждан в Литве новые возможности. Обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов. Это сэкономит время и усилия тысяч людей", - пишет Шмигаль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине первые водительские права выдают сроком на два года. После этого документ нужно заменить. Для этого есть два способа.

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