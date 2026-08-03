Украина и Британия обсудили совместные антибаллистические проекты: первые детали

Отмечается, что об этом шла речь во время встречи министра обороны Украины Евгения Хмары, Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и начальника Штаба обороны ВС Британии главного маршала авиации сэра Ричарда Найтона.

Отдельный фокус встречи – усиление украинской ПВО и развитие совместных проектов с партнерами. В частности, военные обсудили антибаллистические проекты, где возможен вклад Великобритании.

Украина также рассчитывает на помощь в снабжении ракет для систем ПВО и ракет Meteor для самолетов Gripen. Это важно для противодействия российским носителям управляемых авиабомб.

Стороны также обсудили поставки "антишахедных" средств. Это направление может быть профинансировано за счет доходов от замороженных российских активов.