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Украина и Ближний Восток: Уиткофф ответил, каким видит достойное завершение его срока

Воскресенье 27 июля 2025 06:51
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Украина и Ближний Восток: Уиткофф ответил, каким видит достойное завершение его срока Фото: спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф хочет достижения мира в Украине и на Ближнем Востоке до конца срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

Журналистка спросила у Уиткоффа, каким он видит достойное завершение срока его полномочий в должности спецпосланника Трампа.

Он заявил, что хочет заключения мирного соглашения между Украиной и Россией и завершения войны.

"Президент прав, этого (войны, - Ред.) не должно было произойти", - заявил Уиткофф.

Также он отметил, что хотелось бы достигнуть мира в Газе и на Ближнем Востоке в целом.

"Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирное соглашение, потому что именно это и необходимо. Если мы добьемся прочного мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будут главные достижения", - сказал он.

Война в Украине и ультиматум Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку тот затягивает прогресс в мирных переговорах по Украине.

Он пригрозил жесткими экономическими мерами против РФ, если за 50 дней не будет достигнуто договоренности.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, Трамп начинает терять терпение. Он рассказал, что американский лидер разочарован Путиным, однако по-прежнему хочет положить конец войне в Украине.

Усилия Трампа по Газе

Также администрация Трампа работает над возможностью прекращения огня в Газе, над возвращением заложников, удерживаемых там террористами ХАМАС.

Он ранее сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком 60 дней. После переговоров в Дохе он отметил, что Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в Газе и создания гуманитарного коридора.

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