Украина и Ближний Восток: Уиткофф ответил, каким видит достойное завершение его срока

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф хочет достижения мира в Украине и на Ближнем Востоке до конца срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

Журналистка спросила у Уиткоффа, каким он видит достойное завершение срока его полномочий в должности спецпосланника Трампа. Он заявил, что хочет заключения мирного соглашения между Украиной и Россией и завершения войны. "Президент прав, этого (войны, - Ред.) не должно было произойти", - заявил Уиткофф. Также он отметил, что хотелось бы достигнуть мира в Газе и на Ближнем Востоке в целом. "Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирное соглашение, потому что именно это и необходимо. Если мы добьемся прочного мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будут главные достижения", - сказал он.