Еще на год. Послы ЕС согласовали продление санкций против Лукашенко и его окружения

Послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Речь идет о сроке в один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС согласовали продление на 1 год визовых запретов/заморозки активов для 195 человек и 34 организаций из Беларуси, включая Лукашенко и его ближайшее окружение", - написал журналист.

В комментариях под постом Йозвяк добавил, что в ЕС планируют новые санкции против белорусского режима, но о них еще не договорились.

Напомним, ранее мы писали, что постоянные представители стран Европейского Союза планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против России и ограничение против Беларуси на заседании 22 февраля.

Также мы сообщали, что в Литве предлагают ввести штрафы за нарушение санкций против РФ и Беларуси, эти меры предлагается ввести с 15 марта и на год.

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