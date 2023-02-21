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Послы ЕС завтра озвучат решение о санкциях для России, - журналист

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Брюссель, Вторник 21 февраля 2023 20:09
Послы ЕС завтра озвучат решение о санкциях для России, - журналист Фото: послы ЕС завтра озвучат решение о санкциях для России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 22 февраля, послы Европейского союза озвучат свое решение о 10 пакете санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка.

"Как и ожидалось, сегодня нет договоренности о новом пакете санкций ЕС (по России - ред.). Несколько вещей, которые нужно еще выгладить", - заявил Юзвяк.

По его словам, "зеленый свет", по принятию решений послами ЕС о санкциях против России ожидается уже завтра.

Напомним, на днях глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз в любом случае одобрит новые санкции против РФ до 24 февраля.

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