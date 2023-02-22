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Зеленский предлагает Раде утвердить санкции против финансовых учреждений РФ

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Среда 22 февраля 2023 11:16
Зеленский предлагает Раде утвердить санкции против финансовых учреждений РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об утверждении решения о применении санкций в отношении финансовых учреждений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления и нардепа Ярослава Железняка.

Так, президент предлагает утвердить решение СНБО от 22 февраля "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в финансовые учреждения Российской Федерации".

По данным Железняка, рассмотрение проекта постановления планируется в ближайшее время.

Напомним, президент рассказал, что Украина с союзниками работает над новыми санкциями против России.

Тем временем послы ЕС должны уже сегодня озвучить решение о 10 пакете санкций против РФ.

Кроме того, новые санкции США могут затронуть 200 физических и юридических лиц из России.

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