ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лубинец провел третий раунд переговоров с российским омбудсменом: о чем говорили

Новина українською →
Четверг 12 января 2023 21:58
Лубинец провел третий раунд переговоров с российским омбудсменом: о чем говорили Фото: Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова на переговорах (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Валерия Полищук

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец провел третий раунд переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Лубинца в Telegram.

"Третий раунд переговоров с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой - состоялся! Обсудили широкий круг вопросов, связанных в первую очередь с защитой гражданских лиц", - написал он.

При этом он добавил, что детали переговоров будут обнародованы позже.

Напомним, вчера омбудсмен Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой в Турции.

Ранее Дмитрий Лубинец анонсировал встречу с Москальковой. Он отметил, что хочет обсудить вопрос возвращения защитников и гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дмитрий Лубинец
NEWS
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе