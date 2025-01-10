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Япония ввела новые санкции против РФ: в списке не только россияне

Токио, Пятница 10 января 2025 10:59
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Япония ввела новые санкции против РФ: в списке не только россияне Фото: Япония ввела новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Японии ввело дополнительные санкции против России. В списке есть не только компании и граждане РФ, но и других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка в Facebook.

По его словам, в список замораживания активов добавили 33 организации и 12 человек, среди которых есть гражданин Северной Кореи.

Также 53 организации из стран, включая Россию, Китай и Турцию, подпадают под запрет экспорта и другие меры. Как отметил Власюк, в основном это производители и поставщики военно-промышленного комплекса.

"С 23 января Япония также запретит экспорт еще 335 товаров, включая небольшие мотоциклы и компоненты для специальной техники, такой как краны. Кроме того, ведут образовательные мероприятия с производителями, чьи компоненты находим в российских ракетах", - добавил уполномоченный президента.

Помощь Японии для Украины

Япония поддерживает Украину в войне, которую развязала Россия. Однако страна не предоставляет летальной помощи.

Правительство Японии поддерживает Украину финансовую через международные механизмы и напрямую, оказывает гуманитарную поддержку и помощь по разминированию.

Кроме того, Япония присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей, которых депортировала Россия. Инициативу начали Украина и Канада. К ней присоединились более 30 стран.

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