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Путин размечтался о "гарантиях безопасности" для России

15:14 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Путин размечтался о "гарантиях безопасности" для России Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Россия должна обеспечить себе "гарантии безопасности" на несколько поколений вперед.

С таким заявлением выступил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ".

Глава Кремля сделал ряд абсурдных заявлений на первом заседании Госдумы РФ IX созыва.

Он в очередной раз начал уверять, что русский народ якобы невозможно запугать или сломать.

Путин также решил напомнить депутатам об их ответственности перед людьми. Диктатор фактически признал проблемы в социальной сфере и экономике РФ, а также отдал приказ начать их решать.

На этом глава Кремля не остановился и решил публично поразмышлять о ситуации на оккупированных Россией территориях Украины.

Путин цинично соврал, что выбор жителей Донбасса и "Новороссии" относительно "воссоединения" с РФ якобы был четким и законным. Более того, диктатор начал придумывать, что "вся Россия" участвует в программах развития этих территорий.

Диктатор утверждает, что депутаты Госдумы якобы являются ветеранами так называемой "СВО" (так власти РФ называют войну против Украины - ред.) и, мол, доказали свою преданность России на поле боя.

Более того, Путин добавил, что Россия должна обеспечить на многие поколения вперед "надежные гарантии безопасности и суверенитета". Однако он не объяснил, как именно Москва собирается это сделать.

Размышляя о состоянии российской экономики, глава Кремля потребовал сохранить макроэкономическую стабильность. Также он требует от властей исключить "разрушительный популизм" в бюджетной политике.

Путин еще раз соврал россиянам, что финансовая система и экономика страны-агрессора чувствуют себя уверенно.

Кстати, недавно в Кремле объяснили, почему им не понравилась идея США по ослаблению санкций против России.

Кроме того, Москва снова нашла повод, чтобы пригрозить странам Запада ядерным оружием.

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