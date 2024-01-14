Украина хочет, чтобы Китай участвовал в мирных переговорах, - Ермак

По его словам, Китаю важно присоединиться к переговорам по мирному соглашению, которое положит конец войне между Россией и Украиной.

Издание отмечает, что на этой неделе в Давосе будут находиться президент Украины Владимир Зеленский и премьер Госсовета Китая Ли Цянь. В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе собрались ведущие международные деятели политики и бизнеса.

Форум в Давосе

Ранее СМИ писали, что президент Владимир Зеленский может посетить Швейцарию и принять участие в Международном экономическом форуме. Украинский президент приедет в столицу Швейцарии – город Берн. Визит может длиться не менее двух дней.

Позже президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского.

Также стало известно, что лидер Украины выступит со специальным обращением.

Сегодня Офис президента подтвердил, что Зеленский 15 января посетит Швейцарию.

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