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Украина и Бельгия подписали меморандум о совместном производстве вооружения

Киев, Понедельник 29 января 2024 22:36
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Украина и Бельгия подписали меморандум о совместном производстве вооружения Фото: Украина и Бельгия подписали меморандум о совместном производстве вооружения (mil.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Бельгия намерены начать совместное производство отдельных типов вооружения. Был подписан соответствующий меморандум.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По его словам, Министерство обороны Украины и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о взаимопонимании с министерством обороны Бельгии. Это даст толчок двусторонним отношениям, в частности в сфере оборонного производства.

"Это очень важно в контексте вопроса развития отечественного ОПК, создания совместных предприятий с партнерами, локализации оборонного производства в Украине. Это один из наших приоритетов", - рассказал Гаврилюк.

Он отметил, что в меморандуме содержатся намерения внедрять совместные проекты, которые направлены на рост потенциала и объема производства украинской оборонной промышленности. В частности, речь идет о планах производства вооружения, организации ремонта и подготовке специалистов.

"Украина очень заинтересована в создании совместных предприятий, которые будут функционировать по международным стандартам. Уверен в нашем дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве", - добавил Гаврилюк.

Совместное производство вооружения

Напомним, Украина сейчас активно занимается вопросом производства вооружения в условиях войны с Россией.

В частности, наша страна создает совместные предприятия с заграничными компаниями. В октябре прошлого года стало известно о создании совместного предприятия Украины и Rheinmetall.

Также в декабре 2023 года наша страна договорилась с двумя компаниями США о совместном производстве оружия.

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