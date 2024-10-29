ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина хочет получить Tomahawk. NYT узнало новые детали плана победы Зеленского

Украина, Вторник 29 октября 2024 14:27
UA EN RU
Украина хочет получить Tomahawk. NYT узнало новые детали плана победы Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Журналисты узнали одну из деталей секретной части плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Киев хочет получить ракеты Tomahawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Как пишет издание, в одной части, которая не была обнародована, Зеленский предложил "пакет неядерного сдерживания".

В нем Украина хочет получить ракеты Tomahawk, что является "совершенно невыполнимым запросом", сказал высокопоставленный чиновник США.

Как отмечает NYT, официальные лица США в частном порядке "выразили определенное возмущение планом победы Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависимым от западной помощи".

Что известно Tomahawk

Tomahawk - семья американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon. Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Ракета выпускается во многих модификациях, включающих разные боеголовки (в том числе ядерные), запуск с разных платформ и т.д.

После подписания соглашения 1987 года между США и СССР о ликвидации ракет средней и малой дальности были сняты с вооружения наземные пусковые установки и ракеты наземного базирования, которые были уничтожены в 1991 году согласно распоряжению президента США Джорджа Буша.

Эта ракета в семь раз превышает радиус действия ракетных систем большой дальности ATACMS, которые Украина получила в этом году.

План победы Зеленского

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 16 октября. Там он представил план победы Украины в войне с РФ.

Документ состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений. В частности, секретная часть публично нигде не разглашалась.

Как рассказывала в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина нардеп Евгения Кравчук, информация из секретных дополнений к плану победы президента Украины Владимира Зеленского доведена до ближайших партнеров. Но публиковать ее нельзя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов