Україна хоче отримати Tomahawk. NYT дізналось нові деталі плану перемоги Зеленського
Журналісти довідалися про одну з деталей секретної частини плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Київ хоче одержати ракети Tomahawk.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.
Як пише видання, в одній частині, яка не була оприлюднена, Зеленський запропонував "пакет неядерного стримування".
В ньому Україна хоче отримати ракети Tomahawk, що є "абсолютно нездійсненним запитом", сказав високопоставлений чиновник США.
Як зазначає NYT, офіційні особи США в приватному порядку "висловили певне обурення планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги".
Що відомо Tomahawk
Tomahawk - родина американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки (в тому числі ядерні), запуск із різних платформ абощо.
Після підписання угоди 1987 року поміж США і СРСР про ліквідацію ракет середньої та малої дальності були зняті з озброєння наземні пускові установки і ракети наземного базування, що були знищені 1991 року згідно з розпорядженням президента США Джорджа Буша.
Ця ракета у сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності ATACMS, які Україна отримала цього року.
План перемоги Зеленського
Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді 16 жовтня. Там він представив план перемоги України у війні з РФ.
Документ складається із п'яти пунктів та трьох таємних доповнень. Зокрема, секретна частина публічно ніде не розголошувалась.
Як розповідала в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна нардеп Євгенія Кравчук, інформацію із секретних доповнень до плану перемоги президента України Володимира Зеленського доведено до найближчих партнерів. Але публікувати її не можна.
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