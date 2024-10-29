Україна хоче отримати Tomahawk. NYT дізналось нові деталі плану перемоги Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT .

Як пише видання, в одній частині, яка не була оприлюднена, Зеленський запропонував "пакет неядерного стримування".

В ньому Україна хоче отримати ракети Tomahawk , що є "абсолютно нездійсненним запитом", сказав високопоставлений чиновник США.

Як зазначає NYT, офіційні особи США в приватному порядку "висловили певне обурення планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги".

Що відомо Tomahawk

Tomahawk - родина американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки (в тому числі ядерні), запуск із різних платформ абощо.

Після підписання угоди 1987 року поміж США і СРСР про ліквідацію ракет середньої та малої дальності були зняті з озброєння наземні пускові установки і ракети наземного базування, що були знищені 1991 року згідно з розпорядженням президента США Джорджа Буша.