Украина хочет получить "роуминговый безвиз" на постоянной основе, - Шмыгаль

Он напомнил, что вчера еще на год был продлен бесплатный роуминг для украинцев в ЕС. Так, 22 европейских и 7 украинских мобильных операторов согласовали продолжение отмены роуминговой платы для украинцев еще на 12 месяцев.

Шмыгаль отметил, что таким образом украинцы, которые выехали в поисках убежища, остаются на связи с родиной. Это также важный залог их возвращения домой.

"В то же время у нас есть еще более амбициозная цель - хотим получить так называемый "роуминговый безвиз" на постоянной основе. Есть год на адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам", - сказал он.

Премьер отметил, что после этого Украина станет частью долгосрочного соглашения Roam like at home - "За рубежом - как и дома". Он добавил, что это будет важным шагом в секторальной евроинтеграции Украины.

Роуминг для украинцев

Для подключения бесплатного роуминга украинцам в ЕС не нужно ничего делать - услуга активируется автоматически и распространяется на звонки в Украину и наоборот. Необходимо только оплачивать свой тарифный пакет.

Отметим, что Еврокомиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС еще в феврале этого года.

Кроме того, правительство создало условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

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