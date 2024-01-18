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Украина хочет организовать телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина стремится организовать телефонный разговор между главой Китая Си Цзиньпином и украинским президентом Владимиром Зеленским, поскольку планирует провести саммит по формуле мира на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассказал, что украинское правительство настаивает на установлении прямого канала связи между Си Цзиньпином и президентом Украины.

"Есть вещи, о которых они могут поговорить... Формула мира Зеленского - это способ восстановить длительный справедливый мир в Украине", - заявил Кулеба.

Китай и "формула мира" Украины

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

Ранее член Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Китай должен быть вовлечен в усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией.

Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в саммит мира.

Однако в МИД Китая не посетили форум по формуле мира, и не ответили, почему страна не принимала участия в заседании. В то же время, там заявили, что Пекин поддерживает "все усилия, направленные на достижение мира".

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