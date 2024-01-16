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Китай не ответил, почему не принимал участия в заседании по украинской формуле мира в Давосе

Вторник 16 января 2024 11:54
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Китай не ответил, почему не принимал участия в заседании по украинской формуле мира в Давосе Фото: спикер МИД Китая Мао Нин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Министерстве иностранных дел Китая не ответили, почему страна не принимала участия в заседании по украинской формуле мира в Давосе 14 января. В то же время, там заявили, что Пекин поддерживает "все усилия, направленные на достижение мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Спикер министерства Мао Нин отметила, что "позиция Китая относительно "кризиса" в Украине является последовательной и четкой, которая сосредоточена на содействии переговорам о мире".

"После полной эскалации кризиса в Украине Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами, включая Украину. Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, и мы приветствуем и поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира", - сказала она.

Относительно того, просила ли Украина о встрече президента Владимира Зеленского и главы китайской делегации Ли Цяна в Давосе, спикер отметила, что такой информации у нее нет.

Что предшествовало

В швейцарском Давосе на четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров стран представили пять пунктов формулы мира.

В частности, по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторению войны, а также вопросу подтверждения окончания войны.

Однако представители Китая не присутствовали на заседании по украинской формуле мира.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В частности, она предусматривает:

  • радиационную и ядерную сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
  • продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическую сохранность;
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод русских войск и прекращение боевых действий;
  • справедливость;
  • экоцид; потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации;
  • фиксацию окончания войны.

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