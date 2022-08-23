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Туреччина передала Україні 50 бронеавтомобілів, - Defense News

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Вівторок 23 серпня 2022 15:50
Туреччина передала Україні 50 бронеавтомобілів, - Defense News Фото: Туреччина передала Україні 50 бронеавтомобілів (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Турецький уряд поставив 50 протимінних бронеавтомобілів "Kirpi" для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

“У рамках угоди Туреччина поставила Україні першу партію із 50 одиниць "Kirpi". Будуть і подальші поставки”, - джерело в турецькому уряді.

Цю інформацію підтвердили і в компанії, яка виробляє бронеавтомобілі. Їх було передано із власного арсеналу турецької армії.

Kirpi 1 - важкий протимінний бронетранспортер. Він оснащений амортизаторами сидінь, системою GPS, камерою заднього виду та автоматичною системою пожежогасіння. Він має п'ять амбразур для стрілецької зброї та чотири куленепробивні вікна з кожного боку пасажирського салону.

Машина може бути озброєна 7,62- міліметровим або 12,7- міліметровим кулеметом, а також доступна з бойовим модулем, що дистанційно керується.

Нагадаємо, що Словаччина передасть Україні 30 БМП власного виробництва.

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