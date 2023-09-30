Украина хочет локализовать производство техники, которую получает от партнеров, - Зеленский

Украина планирует локализовать производство военной техники, которую нашим Силам обороны предоставляют международные партнеры. О таком сотрудничестве украинская сторона уже договаривается с союзниками.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Форума оборонных индустрий, передает корреспондент РБК-Украина .

Глава государства подчеркнул - мир видит, на что способны наши украинские ракеты, технологии и дроны.

Фото: в Украине проходит Форум оборонных индустрий (РБК-Украина)

"Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться. Мы начали производство пушек и снарядов натовских калибров, которые нужны на поле боя - 155. Наши противотанковые ракетные комплексы более дальнобойны и безопасны в управлении, чем целый ряд других аналогов", - акцентировал Зеленский.

По словам президента, Украина предлагает свои программные решения для обороны - от управления до кибербезопасности.

"Мы заинтересованы в локализации производства техники, необходимой для нашей защиты и каждой из тех передовых оборонных систем, которые используются нашими воинами и дают сегодня Украине лучшие результаты на фронте", - заявил Зеленский.

Он подытожил, что именно о таком сотрудничестве в производстве оружия, техники и снарядов Украина уже договаривается с партнерами.

Форум оборонных индустрий

Как анонсировалось, Украина проводит Форум оборонных индустрий с участием украинских и зарубежных производителей оружия.

Мероприятие призвано зафиксировать достижения нашего ОПК.

Его цель - продемонстрировать то, что мы уже умеем и рассмотреть то, что можем добавить к возможностям, в частности, через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами.

По данным МИД, в Форуме принимают участие, по меньшей мере, 165 оборонных компаний из 26 стран.

Украина хочет производить западное оружие на своей территории

Ранее мы писали, что Украина стремится усовершенствовать свой оборонно-промышленный комплекс до такого уровня, чтобы производить оружие западных образцов на своей территории. В свою очередь страны Запада также заинтересованы в наращивании производства оружия в Украине.

Так, по итогам визита в США, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно со Штатами будет производить современное вооружение, в том числе и системы ПВО.

Кроме того, о намерении совместного производства оружия с Украиной уже объявили в Минобороны Франции, а Дания хочет выкупить оружейный завод, чтобы увеличить производство боеприпасов для Украины.

При этом власти Германии уже разрешили концерну Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие.

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