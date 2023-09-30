Украина хочет локализовать производство техники, которую получает от партнеров, - Зеленский
Украина планирует локализовать производство военной техники, которую нашим Силам обороны предоставляют международные партнеры. О таком сотрудничестве украинская сторона уже договаривается с союзниками.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Форума оборонных индустрий, передает корреспондент РБК-Украина.
Глава государства подчеркнул - мир видит, на что способны наши украинские ракеты, технологии и дроны.
Фото: в Украине проходит Форум оборонных индустрий (РБК-Украина)
"Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться. Мы начали производство пушек и снарядов натовских калибров, которые нужны на поле боя - 155. Наши противотанковые ракетные комплексы более дальнобойны и безопасны в управлении, чем целый ряд других аналогов", - акцентировал Зеленский.
По словам президента, Украина предлагает свои программные решения для обороны - от управления до кибербезопасности.
"Мы заинтересованы в локализации производства техники, необходимой для нашей защиты и каждой из тех передовых оборонных систем, которые используются нашими воинами и дают сегодня Украине лучшие результаты на фронте", - заявил Зеленский.
Он подытожил, что именно о таком сотрудничестве в производстве оружия, техники и снарядов Украина уже договаривается с партнерами.
Форум оборонных индустрий
Как анонсировалось, Украина проводит Форум оборонных индустрий с участием украинских и зарубежных производителей оружия.
Мероприятие призвано зафиксировать достижения нашего ОПК.
Его цель - продемонстрировать то, что мы уже умеем и рассмотреть то, что можем добавить к возможностям, в частности, через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами.
По данным МИД, в Форуме принимают участие, по меньшей мере, 165 оборонных компаний из 26 стран.
Украина хочет производить западное оружие на своей территории
Ранее мы писали, что Украина стремится усовершенствовать свой оборонно-промышленный комплекс до такого уровня, чтобы производить оружие западных образцов на своей территории. В свою очередь страны Запада также заинтересованы в наращивании производства оружия в Украине.
Так, по итогам визита в США, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно со Штатами будет производить современное вооружение, в том числе и системы ПВО.
Кроме того, о намерении совместного производства оружия с Украиной уже объявили в Минобороны Франции, а Дания хочет выкупить оружейный завод, чтобы увеличить производство боеприпасов для Украины.
При этом власти Германии уже разрешили концерну Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.