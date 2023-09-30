Україна хоче локалізувати виробництво техніки, яку отримує від партнерів, - Зеленський

Україна планує локалізувати виробництво військової техніки, яку нашим Силам оборони надають міжнародні партнери. Саме про таку співпрацю українська сторона вже домовляється із союзниками.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Форуму оборонних індустрій, передає кореспондент РБК-Україна .

Глава держави наголосив - світ бачить, на що здатні наші українські ракети, технології та дрони.

Фото: в Україні проходить Форум оборонних індустрій (РБК-Україна)

"Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись. Ми почали виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою - 155. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж цілий ряд інших аналогів", - акцентував Зеленський.

За словами президента, Україна пропонує свої програмні рішення для оборони - від управління до кібербезпеки.

"Ми зацікавлені в локалізації виробництва техніки, необхідної для нашого захисту, та кожної з тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті", - заявив Зеленський.

Він підсумував, що саме про таку співпрацю у виробництві зброї, техніки та снарядів Україна вже домовляється з партнерами.

Форум оборонних індустрій

Як анонсувалося, Україна проводить Форум оборонних індустрій за участі українських та іноземних виробників зброї. Цей захід покликаний зафіксувати досягнення нашого оборонно-промислового комплексу.

Його ціль - продемонструвати те, що ми вже вміємо та розглянути те, що можемо додати до можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами.

За даними МЗС, у Форумі беруть участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн.

Україна хоче виробляти західну зброю на своїй території

Раніше ми писали, Україна прагне удосконалити свій оборонно-промисловий комплекс до такого рівня, щоб виробляти зброю західних зразків на своїй території. Своєю чергою країни Заходу також зацікавлені в нарощуванні виробництва зброї в Україні.

Так, за підсумками візиту до США президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спільно зі Штатами вироблятиме сучасне озброєння, у тому числі й системи ППО.

Крім того, про намір спільного виробництва зброї з Україною вже оголосили в Міноборони Франції, а Данія хоче викупити збройовий завод, щоб збільшити виробництво боєприпасів для України.

При цьому влада Німеччини вже дозволила концерну Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство.

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