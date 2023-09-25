В Форуме оборонных индустрий уже подтвердили участие 165 компаний из 26 стран, - Кулеба

Участие в украинском Форуме оборонных индустрий уже подтвердили 165 оборонных компаний из 26 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"165 оборонных компаний из 26 стран уже подтвердили участие в нашем Форуме оборонных индустрий. Он даст мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров", - написал Кулеба.

Он отметил, что МИД вместе с министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и министром обороны Рустемом Умеровым работают над тем, чтобы Форум стал историей успеха.

Форум оборонных индустрий в Украине

Напомним, впервые о Форуме рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украине нужно, чтобы и производство становилось частью этого общего "натовского" производственного комплекса.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, проведение Форума запланировано на осень этого года и будет проходить на государственном уровне. На нем будут присутствовать как украинские производители вооружения, так и западные партнеры.

На Форме планируется зафиксировать достижения оборонно-промышленного комплекса Украины. Его цель - продемонстрировать то, что мы уже умеем и рассмотреть то, что можем добавить к возможностям, в частности, через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами.