Украина хочет как можно быстрее получить фидбек от партнеров по плану победы, - Ермак

"Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. Безусловно, мы ожидаем фидбек как можно скорее, фидбек в виде конкретных шагов", - сказал Ермак.

Как добавил руководитель ОП, страны-партнеры, которым уже представили план победы, "глубоко в ситуации" и "все понимают".

"План победы - это о создании условий, чтобы действительно мы двигались вперед по окончании войны на условиях, которые были бы приемлемы для, в первую очередь, Украины... Я надеюсь, что следующие шаги со стороны наших партнеров будут лучше показывать их поддержку в отношении этого плана", - резюмировал он.