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Україна хоче якнайшвидше отримати фідбек від партнерів щодо плану перемоги, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський представив свій план перемоги ключовим західним державам-партнерам. Тепер Київ хоче якнайшвидше отримати від них фідбек.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Було б, мені здається, не зовсім реально, якщо б ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків", - сказав Єрмак.

Як додав керівник ОП, країни-партнери, яким вже представили план перемоги, "глибоко у ситуації" та "все розуміють".

"План перемоги - це про створення умов, щоб дійсно ми рухалися уперед щодо закінчення війни на умовах, які були б прийнятні для, у першу чергу, України... Я сподіваюся, що наступні кроки з боку наших партнерів будуть якнайкраще показувати їхню підтримку щодо цього плану", - резюмував він.

План перемоги України

Київ розробив так званий план перемоги, який передбачає низку кроків з боку держав-партнерів для забезпечення Україні сильних позицій під час будь-яких переговорів з РФ, зокрема на Саміті миру.

Наприкінці вересня Зеленський представив план перемоги американському лідеру Джо Байдену та кандидатам в президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Також очікувалося, що 12 жовтня на засіданні у форматі "Рамштайн" українська сторона представить план перемоги всім лідерам країн-партнерів. Але через буревій в США американський лідер скасував поїздку в Німеччину, а засідання відклали.

Проте Зеленський цього тижня відвідав відразу чотири європейські столиці, а також взяв участь у саміті з Балканськими країнами. На цих зустрічах також було представлено план перемоги.

Перебуваючи у Берліні, президент України заявив, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, а план перемоги, за його словами, - міст до проведення результативного Саміту миру.

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Володимир ЗеленськийАндрій ЄрмакВійна Росії проти України