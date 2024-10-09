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Зеленский впервые отреагировал на перенос заседания "Рамштайна"

Среда 09 октября 2024 19:43
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Зеленский впервые отреагировал на перенос заседания "Рамштайна" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый график проведения заседания Контактной группы по обороне Украины может быть подготовлен в ближайшее время. Лидерский формат встречи является особенно важным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на совместной пресс-конференции с премьером Хорватии Андреем Пленковичем заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что причина переноса встречи в формате "Рамштайн" "совершенно очевидна" - стихийное бедствие в США требует максимального внимания президента Джо Байдена. Любой лидер при таких условиях остался бы в своей стране.

"Но именно лидерский формат "Рамштайна" особенно важен. Поэтому понимаем, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график", - добавил Зеленский.

По его словам, на "Рамштайне" лучше всего скоординировать с партнерами реализацию содержания плана победы. В первую очередь это касается военных пунктов, которые усилят Украину на фронте.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 8 октября, Белый дом объявил, что президент США Джо Байден перенес свой визит в Германию, где он, в частности, должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн".

Уже сегодня, 9 октября, стало известно о решении перенести заседание Контактной группы по обороне Украины. Когда оно состоится - пока неизвестно.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что встреча все еще может пройти до конца октября.

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