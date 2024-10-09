Зеленский впервые отреагировал на перенос заседания "Рамштайна"
Новый график проведения заседания Контактной группы по обороне Украины может быть подготовлен в ближайшее время. Лидерский формат встречи является особенно важным.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на совместной пресс-конференции с премьером Хорватии Андреем Пленковичем заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что причина переноса встречи в формате "Рамштайн" "совершенно очевидна" - стихийное бедствие в США требует максимального внимания президента Джо Байдена. Любой лидер при таких условиях остался бы в своей стране.
"Но именно лидерский формат "Рамштайна" особенно важен. Поэтому понимаем, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график", - добавил Зеленский.
По его словам, на "Рамштайне" лучше всего скоординировать с партнерами реализацию содержания плана победы. В первую очередь это касается военных пунктов, которые усилят Украину на фронте.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 8 октября, Белый дом объявил, что президент США Джо Байден перенес свой визит в Германию, где он, в частности, должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн".
Уже сегодня, 9 октября, стало известно о решении перенести заседание Контактной группы по обороне Украины. Когда оно состоится - пока неизвестно.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что встреча все еще может пройти до конца октября.
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