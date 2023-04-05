RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина готовится к запуску поезда из Львова в Варшаву: детали

Фото: Украина готовится к запуску поезда из Львова в Варшаву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готовится к запуску поезда, который через несколько месяцев даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой на Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства инфраструктуры Украины.

"С 5 апреля украинские и польские железнодорожники совместно проводят тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин-Рава-Русская по европути 1435 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на европути и поездом "Укрзализныци" на украинском пути, который в свою очередь домчит пассажиров во Львов.

"Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу", - сказал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет. "Укрзализныцей" был восстановлен участок европути протяженностью 8,4 км и отреставрирован вокзал на станции Рава-Русская.

После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения.

Ранее сообщалось, что в Украине начали строить первый европейский железнодорожный путь, чтобы запустить прямые поезда из украинских городов в Варшаву.

На украинско-молдавской границе во вторник, 4 апреля, заработал первый общий пункт пропуска для железнодорожного сообщения.

"Укрзализныця" планирует дополнительные рейсы к Пасхе и майским праздникам. Вводит курсирование ряда поездов по праздникам из Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяЛьвовПольшаЛьвовская областьВаршава