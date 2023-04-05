Украина готовится к запуску поезда из Львова в Варшаву: детали

"С 5 апреля украинские и польские железнодорожники совместно проводят тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин-Рава-Русская по европути 1435 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на европути и поездом "Укрзализныци" на украинском пути, который в свою очередь домчит пассажиров во Львов.

"Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу", - сказал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет. "Укрзализныцей" был восстановлен участок европути протяженностью 8,4 км и отреставрирован вокзал на станции Рава-Русская.

После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения.