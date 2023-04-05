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Украина готовится к запуску поезда из Львова в Варшаву: детали

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Среда 05 апреля 2023 21:31
Украина готовится к запуску поезда из Львова в Варшаву: детали Фото: Украина готовится к запуску поезда из Львова в Варшаву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готовится к запуску поезда, который через несколько месяцев даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой на Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства инфраструктуры Украины.

"С 5 апреля украинские и польские железнодорожники совместно проводят тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин-Рава-Русская по европути 1435 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на европути и поездом "Укрзализныци" на украинском пути, который в свою очередь домчит пассажиров во Львов.

"Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу", - сказал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет. "Укрзализныцей" был восстановлен участок европути протяженностью 8,4 км и отреставрирован вокзал на станции Рава-Русская.

После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения.

Ранее сообщалось, что в Украине начали строить первый европейский железнодорожный путь, чтобы запустить прямые поезда из украинских городов в Варшаву.

На украинско-молдавской границе во вторник, 4 апреля, заработал первый общий пункт пропуска для железнодорожного сообщения.

"Укрзализныця" планирует дополнительные рейсы к Пасхе и майским праздникам. Вводит курсирование ряда поездов по праздникам из Киева.

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