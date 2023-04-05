Україна готується до запуску поїзда зі Львова до Варшави: деталі

Україна готується до запуску поїзда, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства інфраструктури України.

"З 5 квітня українські та польські залізничники спільно проводять тестово-випробувальну поїздку маршрутом Люблін-Рава-Руська євроколією 1435 мм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом "Укрзалізниці" на українській колії, який своєю чергою домчить пасажирів до Львова.

"Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної", - сказав віцепремʼєр з відновлення України Олександр Кубраков.

Відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. "Укрзалізницею" було відновлено ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставровано вокзал на станції Рава-Руська.

Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення.