Украина готовится к новым атакам, РФ не хочет завершать войну, - Зеленский

Ситуация на фронте

Президент отметил, что боевые действия продолжаются ежедневно, а признаков снижения интенсивности со стороны России нет.

По его оценке, Москва не демонстрирует готовности завершать войну, что требует подготовки к возможным новым атакам.

"Сегодня на фронте не было тишины, были боевые действия. Мы все это зафиксировали, конечно. Видим то, что Россия не намерена эту войну завершать, мы готовимся к новым атакам, к сожалению. Но мир должен быть. Мы работаем именно на это – защита Украины, независимость Украины, безопасность для наших людей – это самое важное", - отметил Зеленский.

Дипломатия и глобальные приоритеты

По словам главы государства, США продолжают участвовать в дипломатических процессах, однако внимание Вашингтона сейчас во многом сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке, в частности на войне в Иране.

Несмотря на это, среди американского общества и политического руководства сохраняется поддержка идеи завершения войны в Европе.

Зеленский подчеркнул, что российская агрессия уже оказывает влияние на глобальные изменения в военной сфере, ускоряя развитие технологий ведения войны.

Технологическая война и дроны

Президент отметил, что полномасштабная война привела к резкому росту масштабов разрушений и усилению угроз, особенно в сфере беспилотных технологий. По его словам, многие международные партнеры уже осознают эту трансформацию.

Украина сотрудничает примерно с 20 странами в рамках различных форматов, связанных с развитием беспилотных систем и поставками соответствующих технологий.

С рядом государств уже достигнуты политические договоренности, а в дальнейшем ожидается подписание контрактов с производителями.

Отдельно отмечается, что украинский опыт в сфере применения дронов уже дает практические результаты и активно используется партнерами.

Новые соглашения и оборонные потребности

Зеленский сообщил о начале подготовки соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий с Канадой, назвав это важным шагом в расширении международного оборонного взаимодействия.

По его словам, Украина вместе с партнерами работает над увеличением производства средств противовоздушной и противоракетной обороны, включая дополнительные ракеты для ПВО. Это направление остается постоянным приоритетом.