Украина готовится к двум вариантам событий: дипломатия или дальнейшая оборона, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина подготовится к двум вариантам развития событий. В частности, к дипломатии или дальнейшей активной обороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Telegram.
Он проинформировал, что Украина уже готовится к следующей дипломатической неделе. В частности, будут встречи в Европе, которые должны стать для нашей страны еще одним вкладом в защиту, а также вкладом в приближение окончания войны.
"К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно. Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст", - сказал президент.
Резюмируя Зеленский выразил благодарность всем, кто работает на государства и кто защищает Украину.
Напомним, в ноябре США представили новый план по завершению войны в Украине. В течение двух месяцев Украина, США и Европа дорабатывали его, чтобы сделать более выгодным для Киева.
По итогам всех переговоров ключевыми вопросами, требующими согласования, остаются территории и гарантии безопасности.
Вчера советник руководителя ОП Александр Бевз заявил, что будущую гарантию безопасности для Украины подпишут США, европейские партнеры и непосредственно Киев. Документ будет определять, как между собой будут взаимодействовать все гаранты.
По его словам, основные элементы будущей безопасности выглядят следующим образом:
Отметим, что вчера Зеленский анонсировал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы продолжить обсуждение мирного плана. По его словам, встреча состоится в конце января.
Также в общении с журналистами Зеленский подчеркнул, что реальные компромиссы со стороны России возможны только в условиях жесткого давления. Он пояснил, что речь идет о сочетании санкций, активной военной поддержки Украины и сохранения диалога с участием США и Европы.