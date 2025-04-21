Украина готовится к ядерной аварии: Израиль поможет спасти тысячи людей

Украина получила доступ к израильскому препарату, который может спасти тысячи людей в случае радиационной аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Почти трехлетняя война между Россией и Украиной подчеркнула вероятность угрозы ядерных осадков на фоне неоднократных обстрелов атомной электростанции на юге Украины и угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.
Биотехнологическая компания Pluri из израильского города Хайфа в марте подписала соглашение с украинским банком пуповинной крови Hemafund о хранении и распространении препарата плацентарной экспансивной клеточной терапии PLX-R18. Он является потенциальным средством лечения опасной для жизни лучевой болезни.
Pluri и Hemafund заявили, что совместно будут пытаться продвинуть клинические испытания для регистрации терапии препарата, как радиационной контрмеры, и получить необходимые регуляторные разрешения от Министерства здравоохранения Украины. Ожидается, что это сотрудничество потенциально может принести сторонам более 100 млн долларов США.
"Наши криохранилища и логистическая сеть позволяют нам поддержать внедрение PLX-R18 как потенциального жизненно важного инструмента для обеспечения готовности к радиационным авариям в Украине. Хотя мы надеемся, что такое лечение остается предупредительным, наша цель - быть готовыми распределить эту потенциальную терапию в случае чрезвычайной ситуации", - сказал основатель Hemafund Ярослав Иссаков.
Во время ядерной атаки или аварии, на человека действуют высокие уровни ионизирующего излучения и у него возникает т.н. "Гемопоэтический острый лучевой синдром". Он сопровождается разрушением костного мозга и клеток крови, что приводит к тяжелой анемии, инфекции и кровотечению. При отсутствии эффективного лечения, пораженный человек умирает через четыре-восемь недель.
Израильская компания Pluri разрабатывает клеточные технологии на основе женской плаценты. В течение последних двух десятилетий, компания сосредоточилась на разработке 3D-технологий, имитирующих общение и взаимодействие живых клеток с организмом во время роста и развития.
Компания использует стволовые клетки, изъятые из плаценты здоровых женщин, родивших путем кесарева сечения в больницах по всей стране. Одиночные клетки плаценты культивируются в запатентованной системе 3D-биореакторов с микросредой, напоминающей и имитирующей человеческий организм.
После помещения в биореакторы, стволовые клетки закрепляются на лесах и начинают "общаться" друг с другом и размножаться, подобно тому, как это происходит в человеческом организме, а также выделять белки, поскольку имитируется необходимое для них расширение условий естественной среды.
С помощью метода 3D-размножения, одна клетка плаценты может быть размножена на миллиарды отдельных и эти клетки из одной плаценты могут вылечить более 20 тысяч пациентов.
"В конце этого процесса мы получаем флакон, который содержит определенное количество наших плацентарных клеток, в зависимости от дозировки, необходимой для пациента. Как только ампула с клетками вводится в мышцу, она стимулирует собственные возможности человеческого организма для реактивации и регенерации клеток крови, смягчает последствия радиационного облучения, и мы видим, как происходит выздоровление", - сказал коммерческий директор Pluri Нимрод Бар-Цви.
Компания утверждает, что ее клеточное лечение стимулирует и восстанавливает выработку всех трех типов клеток крови, вырабатываемых в костном мозге: белых и красных кровяных телец, а также тромбоцитов.
Pluri заявила, что PLX-R18 был безопасно протестирован на людях и на животных. Результаты серии недавних исследований на животных, продемонстрировали увеличение уровня сохранения жизни с 29% в группе плацебо до 97% в группе, получавшей лечение.
Введение PLX-R18 в качестве профилактической меры за 24 часа до облучения, а также через 72 часа после облучения, привело к увеличению выживаемости с 4% в группе плацебо до 74% в группе лечения.
Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) уже одобрило заявку на исследовательский препарат PLX-R18 для лечения лучевой болезни и предоставило ему статус "орфанного" лекарственного средства (препарат для лечения редких заболеваний. - ред.). Это означает, что в случае ядерной катастрофы, компания Pluri сможет использовать этот препарат для лечения пострадавших от радиации людей.
Указанный договор Pluri и Hemafund был подписан через две недели после того, как российский ударный дрон с фугасной боевой частью атаковал конфайнмент-арку, построенную над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Ликвидация тления материалов внутри "Арки" заняла много времени, но в конце концов, пожар был ликвидирован. Однако последствия удара могли спровоцировать ядерную катастрофу.
Между тем в Украине есть еще одно место потенциального радиоактивного инцидента - Запорожская АЭС. Российские захватчики контролируют станцию с 4 марта 2022 года и заминировали все ее главные помещения.
США и Украина планируют договориться о совместном контроле над Запорожской АЭС.
Добавим, что пролет российских дронов также был замечен в районе Южно-Украинской АЭС.
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