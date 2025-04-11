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МАГАТЭ зафиксировало "рой" дронов россиян у Южно-Украинской АЭС

Украина, Пятница 11 апреля 2025 15:24
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МАГАТЭ зафиксировало "рой" дронов россиян у Южно-Украинской АЭС Фото: Южно-Украинская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Росся продолжает создавать угрозы для ядерных объектов в Украине во время атак. Возле Южно-Украинской АЭС были зафиксированы сразу 8 дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отмечают специалисты, на ядерных объектах Украины частые воздушные тревоги и звуки взрывов вдалеке "продолжали подчеркивать сохраняющиеся риски для ядерной безопасности".

"Ночью 9 апреля, по информации с объекта, было обнаружено восемь беспилотников, летающих в радиусе 4 км от Южно-Украинской АЭС", - отмечается в отчете агенства.

Южно-Украинская АЭС

Южно-Украинская АЭС - атомная электростанция, расположена на берегах Южного Буга в городе Пивденноукраинск Николаевской области.

Она входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. Является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Отметим, что после закрытия ЧАЭС в эксплуатации в Украине остались четыре атомные электростанции. А именно Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская АЭС, на которых работало 15 ядерных энергетических установок с общей установленной мощностью 13 835 МВт. На данный момент с февраля 2022 года Запорожская АЭС захвачена Россией.

Напомним, после обстрела по Украине 28 ноября 2024 года три атомные электростанции сократили производство электроэнергии - Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС.

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