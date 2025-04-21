Украина готовится к ядерной аварии: Израиль поможет спасти тысячи людей

Украина получила доступ к израильскому препарату, который может спасти тысячи людей в случае радиационной аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Почти трехлетняя война между Россией и Украиной подчеркнула вероятность угрозы ядерных осадков на фоне неоднократных обстрелов атомной электростанции на юге Украины и угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.

Биотехнологическая компания Pluri из израильского города Хайфа в марте подписала соглашение с украинским банком пуповинной крови Hemafund о хранении и распространении препарата плацентарной экспансивной клеточной терапии PLX-R18. Он является потенциальным средством лечения опасной для жизни лучевой болезни.

Pluri и Hemafund заявили, что совместно будут пытаться продвинуть клинические испытания для регистрации терапии препарата, как радиационной контрмеры, и получить необходимые регуляторные разрешения от Министерства здравоохранения Украины. Ожидается, что это сотрудничество потенциально может принести сторонам более 100 млн долларов США.

"Наши криохранилища и логистическая сеть позволяют нам поддержать внедрение PLX-R18 как потенциального жизненно важного инструмента для обеспечения готовности к радиационным авариям в Украине. Хотя мы надеемся, что такое лечение остается предупредительным, наша цель - быть готовыми распределить эту потенциальную терапию в случае чрезвычайной ситуации", - сказал основатель Hemafund Ярослав Иссаков.

Как лечит чудо-препарат

Во время ядерной атаки или аварии, на человека действуют высокие уровни ионизирующего излучения и у него возникает т.н. "Гемопоэтический острый лучевой синдром". Он сопровождается разрушением костного мозга и клеток крови, что приводит к тяжелой анемии, инфекции и кровотечению. При отсутствии эффективного лечения, пораженный человек умирает через четыре-восемь недель.

Израильская компания Pluri разрабатывает клеточные технологии на основе женской плаценты. В течение последних двух десятилетий, компания сосредоточилась на разработке 3D-технологий, имитирующих общение и взаимодействие живых клеток с организмом во время роста и развития.

Компания использует стволовые клетки, изъятые из плаценты здоровых женщин, родивших путем кесарева сечения в больницах по всей стране. Одиночные клетки плаценты культивируются в запатентованной системе 3D-биореакторов с микросредой, напоминающей и имитирующей человеческий организм.

После помещения в биореакторы, стволовые клетки закрепляются на лесах и начинают "общаться" друг с другом и размножаться, подобно тому, как это происходит в человеческом организме, а также выделять белки, поскольку имитируется необходимое для них расширение условий естественной среды.

С помощью метода 3D-размножения, одна клетка плаценты может быть размножена на миллиарды отдельных и эти клетки из одной плаценты могут вылечить более 20 тысяч пациентов.

"В конце этого процесса мы получаем флакон, который содержит определенное количество наших плацентарных клеток, в зависимости от дозировки, необходимой для пациента. Как только ампула с клетками вводится в мышцу, она стимулирует собственные возможности человеческого организма для реактивации и регенерации клеток крови, смягчает последствия радиационного облучения, и мы видим, как происходит выздоровление", - сказал коммерческий директор Pluri Нимрод Бар-Цви.

Компания утверждает, что ее клеточное лечение стимулирует и восстанавливает выработку всех трех типов клеток крови, вырабатываемых в костном мозге: белых и красных кровяных телец, а также тромбоцитов.

Испытания прошли успешно

Pluri заявила, что PLX-R18 был безопасно протестирован на людях и на животных. Результаты серии недавних исследований на животных, продемонстрировали увеличение уровня сохранения жизни с 29% в группе плацебо до 97% в группе, получавшей лечение.

Введение PLX-R18 в качестве профилактической меры за 24 часа до облучения, а также через 72 часа после облучения, привело к увеличению выживаемости с 4% в группе плацебо до 74% в группе лечения.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) уже одобрило заявку на исследовательский препарат PLX-R18 для лечения лучевой болезни и предоставило ему статус "орфанного" лекарственного средства (препарат для лечения редких заболеваний. - ред.). Это означает, что в случае ядерной катастрофы, компания Pluri сможет использовать этот препарат для лечения пострадавших от радиации людей.