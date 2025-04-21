Україна готується до ядерної аварії: Ізраїль допоможе врятувати тисячі людей

Україна отримала доступ до ізраїльського препарату, що може врятувати тисячі людей у випадку радіаційної аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Майже трирічна війна між Росією та Україною підкреслила імовірність загрози ядерних опадів на тлі неодноразових обстрілів атомної електростанції на півдні України і погроз президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Біотехнологічна компанія Pluri з ізраїльського міста Хайфа в березні підписала угоду з українським банком пуповинної крові Hemafund про зберігання та розповсюдження препарату плацентарної експансивної клітинної терапії PLX-R18. Він є потенційним засобом лікування небезпечної для життя променевої хвороби.

Pluri та Hemafund заявили, що спільно будуть намагатися просунути клінічні випробування для реєстрації терапії препарату, як радіаційного контрзаходу, й отримати необхідні регуляторні дозволи від Міністерства охорони здоров'я України. Очікується, що ця співпраця потенційно може принести сторонам понад 100 млн доларів США.

"Наші кріосховища та логістична мережа дозволяють нам підтримати впровадження PLX-R18 як потенційного життєво важливого інструменту для забезпечення готовності до радіаційних аварій в Україні. Хоча ми сподіваємося, що таке лікування залишається запобіжним, наша мета - бути готовими розподілити цю потенційну терапію в разі надзвичайної ситуації", - сказав засновник Hemafund Ярослав Іссаков.

Як лікує чудо-препарат

Під час ядерної атаки або аварії, на людину діють високі рівні іонізуючого випромінювання і в неї виникає т.зв. "Гемопоетичний гострий променевий синдром". Він супроводжується руйнуванням кісткового мозку та клітин крові, що призводить до тяжкої анемії, інфекції та кровотечі. За відсутності ефективного лікування, уражена людина помирає за чотири-вісім тижнів.

Ізраїльська компанія Pluri розробляє клітинні технології на основі жіночої плаценти. Впродовж останніх двох десятиліть, компанія зосередилася на розробці 3D-технологій, що імітують спілкування та взаємодію живих клітин з організмом під час росту і розвитку.

Компанія використовує стовбурові клітини, вилучені з плаценти здорових жінок, які народили шляхом кесаревого розтину в лікарнях по всій країні. Поодинокі клітини плаценти культивуються у запатентованій системі 3D-біореакторів з мікросередовищем, що нагадує та імітує людський організм.

Після поміщення в біореактори, стовбурові клітини закріплюються на риштуваннях і починають "спілкуватися" одне з одним та розмножуватися, подібно до того, як це відбувається в людському організмі, а також виділяти білки, оскільки імітується необхідне для них розширення умов природного середовища.

За допомогою методу 3D-розмноження, одна клітина плаценти може бути розмножена на мільярди окремих і ці клітини з однієї плаценти можуть вилікувати понад 20 тисяч пацієнтів.

"Наприкінці цього процесу ми отримуємо флакон, який містить певну кількість наших плацентарних клітин, залежно від дозування, необхідного для пацієнта. Як тільки ампула з клітинами вводиться в м'яз, вона стимулює власні можливості людського організму для реактивації та регенерації клітин крові, пом'якшує наслідки радіаційного опромінення, і ми бачимо, як відбувається одужання", - сказав комерційний директор Pluri Німрод Бар-Цві.

Компанія стверджує, що її клітинне лікування стимулює та відновлює вироблення всіх трьох типів клітин крові, що виробляються в кістковому мозку: білих і червоних кров'яних тілець, а також тромбоцитів.

Випробування пройшли успішно

Pluri заявила, що PLX-R18 був безпечно протестований на людях і на тваринах. Результати серії нещодавніх досліджень на тваринах, продемонстрували збільшення рівня збереження життя з 29% у групі плацебо до 97% у групі, яка отримувала лікування.

Введення PLX-R18 в якості профілактичного заходу за 24 години до опромінення, а також через 72 години після опромінення, призвело до збільшення збереження життя з 4% в групі плацебо до 74% в групі лікування.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) вже схвалило заявку на дослідницький препарат PLX-R18 для лікування променевої хвороби і надало йому статус "орфанного" лікарського засобу (препарат для лікування рідкісних захворювань. - ред.). Це означає, що в разі ядерної катастрофи, компанія Pluri зможе використовувати цей препарат для лікування постраждалих від радіації людей.