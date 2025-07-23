Более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Украиной и РФ, - Умеров

В гуманитарном обмене между Украиной и Россией, о котором договорились во время третьего раунда переговоров в Стамбуле, примут участие более 1200 человек.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил секретарь СНБО Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров во время пресс-конференции после третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле.

"В обмене примут участие более 1 200 человек", - отметил секретарь СНБО.

По словам Умерова, российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.

Третий раунд переговоров в Стамбуле

Напомним, сегодня, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Накануне президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которую возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По данным источников РБК-Украина, переговоры между делегациями продолжались максимум около одного часа.

Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене военными и гражданскими пленными.

Речь шла, в частности, об обмене молодых, раненых и тяжелобольных военнопленных. Отдельно стороны обсудили возможность санитарного обмена людей, которые находятся в тяжелом состоянии.

Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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