Украина готовит к подписанию еще 10 соглашений по безопасности, - Зеленский

Украина готовится к подписанию еще десяти соглашений о гарантиях безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
Президент отметил, что на полях саммита G7 он провел встречи с рядом лидеров государств "Большой семерки" (G7), в частности премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьером Великобритании Риши Сунаком, премьером Японии Фумио Кисидой, а также главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.
Глава государства напомнил, что подписал соглашения о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами и Японией, а также анонсировал подписание серии новых соглашений.
"Сейчас уже семь соглашений по безопасности - со всеми странами G7. И в целом уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию", - сказал Зеленский.
В четверг, 13 июня, Украина и США подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Документ направлен на усиление защиты Украины от российских захватчиков и рассчитан на 10 лет. Соглашение призвано приблизить Украину к полноценному членству в НАТО.
Также Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. До конца этого года Япония предоставит Украине 4,5 млрд долларов и будет поддерживать Украину в течение всего десятилетнего срока действия соглашения.
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