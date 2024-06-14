Украина готовит к подписанию еще 10 соглашений по безопасности, - Зеленский

Президент отметил, что на полях саммита G7 он провел встречи с рядом лидеров государств "Большой семерки" (G7), в частности премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьером Великобритании Риши Сунаком, премьером Японии Фумио Кисидой, а также главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Глава государства напомнил, что подписал соглашения о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами и Японией, а также анонсировал подписание серии новых соглашений.

"Сейчас уже семь соглашений по безопасности - со всеми странами G7. И в целом уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию", - сказал Зеленский.