Україна готує до підписання ще 10 безпекових угод, - Зеленський

Нові Угоди про гарантії безпеки

У четвер, 13 червня, Україна та США підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Документ спрямований на посилення захисту України від російських загарбників і розрахований на 10 років. Угода покликана наблизити Україну до повноцінного членства в НАТО.

Також Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. До кінця цього року Японія надасть Україні 4,5 млрд доларів та буде підтримувати Україну впродовж усього десятирічного терміну дії угоди.

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