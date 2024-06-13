Соглашение по безопасности с США: Украина обязалась провести ряд реформ для вступления в НАТО

В подписанном между США и Украиной двустороннем соглашении о гарантиях безопасности, официальный Киев обязался провести ряд институциональных реформ на пути страны к членству в Североатлантическом союзе (НАТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт официального интернет-представительства Президента Украины.

В документе отмечается, что стороны будут сотрудничать для развития демократических, экономических, оборонных институтов и институтов безопасности Украины с целью содействия евроатлантической интеграции и модернизации Украины в соответствии с демократическими принципами и стандартами ЕС и НАТО, а также для предоставления приоритета общим ценностям НАТО и оперативной совместимости Сил безопасности и обороны Украины.

Также стороны обязались сотрудничать для содействия проведению Украиной реформ демократических, экономических, оборонных институтов и институтов безопасности в соответствии с ее целями по вступлению в ЕС, адаптированных приоритетов Годовой национальной программы НАТО, а также обязательств и договоренностей, предусмотренных соглашениями и договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ).

В соответствии с соглашением, среди других реформ, Украина должна приложить усилия, чтобы:

усилить реформу украинского сектора правосудия с целью содействия независимости и добропорядочности судебной власти;

внедрять решительные антикоррупционные меры, включая укрепление всех независимых государственных антикоррупционных институтов, таких как Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины;

реформировать правоохранительные органы, органы безопасности, налоговые и таможенные органы с целью решения юрисдикционных вопросов, а также повысить прозрачность и подотчетность, укрепить верховенство права;

усилить корпоративное управление в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на государственных и оборонных предприятиях, что будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов и привлечению инвестиций;

принять стандарты НАТО касательно прозрачности, подотчетности и конкуренции в управлении и надзоре за политикой и практикой безопасности и закупок;

трансформировать системы оборонного планирования и управления ресурсами с целью повышения прозрачности, улучшения эффективности и усиления оперативной совместимости с НАТО;

реорганизовать структуры командования и управления в соответствии с принципами НАТО с целью повышения оперативной совместимости и обеспечения эффективного гражданского надзора;

модернизировать системы управления человеческими ресурсами в оборонном секторе и военном образовании для согласования их с принципами и стандартами НАТО.

Кроме того, стороны подтверждают свою поддержку права Украины на выбор собственных механизмов безопасности.

"Соединенные Штаты подтверждают, что будущее Украины - в НАТО", - отмечается в соглашении.