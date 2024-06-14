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Украина готовит к подписанию еще 10 соглашений по безопасности, - Зеленский

Пятница 14 июня 2024 01:16
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Украина готовит к подписанию еще 10 соглашений по безопасности, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Украина готовится к подписанию еще десяти соглашений о гарантиях безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Президент отметил, что на полях саммита G7 он провел встречи с рядом лидеров государств "Большой семерки" (G7), в частности премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьером Великобритании Риши Сунаком, премьером Японии Фумио Кисидой, а также главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Глава государства напомнил, что подписал соглашения о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами и Японией, а также анонсировал подписание серии новых соглашений.

"Сейчас уже семь соглашений по безопасности - со всеми странами G7. И в целом уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию", - сказал Зеленский.

Новые Соглашения о гарантиях безопасности

В четверг, 13 июня, Украина и США подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Документ направлен на усиление защиты Украины от российских захватчиков и рассчитан на 10 лет. Соглашение призвано приблизить Украину к полноценному членству в НАТО.

Также Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. До конца этого года Япония предоставит Украине 4,5 млрд долларов и будет поддерживать Украину в течение всего десятилетнего срока действия соглашения.

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