Україна готує до підписання ще 10 безпекових угод, - Зеленський

Україна готується до підписання ще десяти угод про гарантії безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Зараз уже сім безпекових угод – з усіма країнами G7. І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання", - сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що підписав угоди про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами та Японією й анонсував підписання серії нових угод.

Президент зазначив, що на полях саміту G7 він провів зустрічі з низкою лідерів держав "Великої сімки" (G7), зокрема прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, прем'єром Японії Фуміо Кісідою, а також главою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Нові Угоди про гарантії безпеки

У четвер, 13 червня, Україна та США підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Документ спрямований на посилення захисту України від російських загарбників і розрахований на 10 років. Угода покликана наблизити Україну до повноцінного членства в НАТО.

Також Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. До кінця цього року Японія надасть Україні 4,5 млрд доларів та буде підтримувати Україну впродовж усього десятирічного терміну дії угоди.

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