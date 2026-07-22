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Украина готовит лазерное оружие против "Шахедов": в ВСУ назвали сроки

20:10 22.07.2026 Ср
1 мин
Новые средства могут появиться уже в ближайшие месяцы
aimg Мария Науменко
Украина готовит лазерное оружие против "Шахедов": в ВСУ назвали сроки Фото: испытание лазерной системы противовоздушной обороны (Getty Images)
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Украина продолжает развивать проекты создания лазерного оружия. Уже в ближайшие месяцы Силы обороны могут получить новые средства, способные сбивать "Шахеды".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бригадного генерала Андрея Лебеденко во время брифинга.

По словам Лебеденко, в Украине продолжается развитие проектов, связанных с так называемым "оружием будущего". К этой работе привлечены как подразделения внутри ВСУ, так и частные предприятия.

"Она уже сегодня есть. Есть производители и команды, внутри ВСУ, и извне - частные предприятия, производящие лазерное оружие", - отметил он.

Генерал добавил, что украинские разработки уже способны уничтожать FPV-дроны, а сейчас идет работа над их применением для борьбы с российскими "Шахедами".

"Она уже сегодня умеет сбивать FPV, уже работает сегодня над "Шахедами". И это история ближайших 2-3 месяцев - у нас будут такие же средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы поражать средства воздушного нападения", - заявил Лебеденко.

В начале июля бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Украине уже тестируют лазерные системы противовоздушной обороны.

По его словам, разработки уже дали первые результаты, однако детали пока не разглашаются.

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